長野県北部を震源とする震度5強と5弱の地震が18日に連続して発生した。北アルプスの白馬岳で、地震発生の瞬間をカメラが捉えていた。「ラーク！」救助活動中に地震長野県警山岳遭難救助隊が公開したのは、地震が発生した瞬間の映像。隊員らは、北アルプス・白馬岳の急斜面で滑落した男女2人の救助活動をしていた。県警によると、落石や落雪を知らせる「ラーク！」という隊員の声と同時に、すぐ横に雪が崩れ落ちてきたという。「大