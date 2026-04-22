タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“透け透け”白タイツの甘々コーデを披露した。「新しくお迎えした白タイツおうちで見た時よりお外で見たら想像以上にちゃんと白で甘々コーデになっちゃった」と、白ニット、黒のショートパンツに白タイツ姿の写真をアップ。そして、「これはこれで可愛いけど…ちょっと照れて途中で脱いだのは内緒にしておきます」とつづ