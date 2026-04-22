友蔵は“東雲の松吉”一味の盗人で、米殻問屋に料理人として入り込み、引き込み役を務めていた。友蔵は、新しく雇われた猪助に料理を教えるようになる……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第40話〈前編〉を読む第43話〈後編〉は4月23日（木）11時に更新予定です。『鬼平犯科帳127』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）