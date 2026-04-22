ゴールデンウィークを前に旅行気分を味わえる北海道グルメが都内に集結しました。都内の百貨店で始まったのは、のべ66の店舗が集まる北海道物産展です。北海道産ブランド牛のステーキ弁当やタラバガニやイクラ、ウニを使った海鮮弁当など“本場の味”を楽しめる豪華グルメが並びました。松坂屋上野店 催事担当・山田隆之さん：物価高や原油高が続いているなか、お出かけ旅行を控えている方が多いと思う。お近くで北海道の旅行を味