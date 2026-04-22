LCCの常識を覆す驚きの設備海外旅行の移動手段として、今や欠かせない存在となったがLCC（格安航空会社）でしょう。【ワンランク上の座席】これが「ジップ・フルフラット」です（写真で見る）ただ、値段の安さと引き換えに、これまでは「座席が狭い」「サービスがほとんどない」といったイメージが一般的でした。しかし、その常識を覆すようなサービスで人気を集めているのが、JALグループの中長距離LCC「ZIPAIR（ジップエア）