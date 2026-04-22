犬が体をスリスリしてくる理由5つ 1.ニオイをつける 犬には、縄張り意識があります。自分の縄張りと他の犬の縄張りを区別する印は、ニオイです。縄張り内のあちこちに体を擦り付けたりニオイの強いおしっこをかけたりして、自分のニオイで「ここは私の縄張りです」とマークするのです（マーキング）。 同じように、お気に入りのおもちゃなどにも自分のニオイをつけて「これは私の物です」と主張することが