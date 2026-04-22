異例の事態とあって、大きな注目が集まっている。現地４月21日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の準決勝で、FC町田ゼルビアはUAE王者のアル・アハリと対戦。12分に相馬勇紀が奪ったゴールを守り抜き、１−０で激戦を制した。敗れたアル・アハリ側が激怒し、猛抗議したのは最終盤の判定だ。90＋２分にギリェルミ・バラが強烈なミドルシュートを突き刺し、同点と思われたが、主審がオン・フィール