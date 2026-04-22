お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんは4月21日、自身のInstagramを更新。Facebookアカウントを削除したことを報告しました。【投稿】庄司智春、Facebookアカウント削除を報告「お互いに機嫌良く楽しみましょう！」庄司さんは「朝から有酸素運動してしっかりとルーティンを守れてスッキリしています」と1枚の写真を投稿。白いTシャツに白いキャップ姿の自撮りショットです。見た目にもすっきりした様子がうかがえます。また、「fa