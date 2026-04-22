8回から登板した湯浅も2連続四球と崩れた（C）産経新聞社7、8回の2イニングで10失点阪神は4月21日のDeNA戦（横浜）に9-16の大敗。投手陣が崩れた。16失点は藤川体制2季目の中でもワースト失点。【動画】まさに一閃！前川がプロ初の満塁弾を放ったシーン先発の才木浩人が、5回7安打6失点、4四死球と制球に苦しみ、らしくない姿を見せれば、中継ぎ陣も失点を重ねた。7回から3番手で登板したダウリ・モレッタが無死満塁のピ