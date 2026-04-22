アトリオン製菓の公式X（旧Twitter）アカウントは4月21日、投稿を更新。「お詫びとご連絡」を公開したところ、さまざまな内容の反響が集まっています。【動画】菓子メーカーが「お詫びとご連絡」を公開「このスピードでも追いつかない、、、」同アカウントは「お詫びとご連絡信州限定発売のヨーグレットグリーンアップルですが、おかげさまで私たちの想定を大幅に上回るご購入をいただいており、現在各所で売り切れが発生してお