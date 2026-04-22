「大豆」と聞いて、何を思い浮かべますか？大豆はその栄養価の高さから、「畑の肉」とも呼ばれ、「食事バランスガイド」で肉・魚・卵と同じ「主菜」に位置づけられています。たんぱく質・ビタミンB群・食物繊維など栄養が豊富なほか、女性ホルモンと似た働きをする大豆イソフラボンを含んでおり、毎日の食事に取り入れると健康的な食生活に役立つ「味方」なんです。今回はその理由を3つにわけて深掘りします。【関連記事】デトッ