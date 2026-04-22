杉原愛子のアイタードと腹筋にファンからコメントが寄せられた(C)産経新聞社体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）に出場した杉原愛子が自身のインスタグラムを更新し、4月18日に行われた女子決勝を振り返る投稿を行った。【写真】「どっちの色が好きですか？」“美腹筋”の杉原愛子、実際の投稿をチェック26歳の杉原は予選3位で決勝に挑み、106.965点で5位という結果に終わった。それでも、床運動では全体トップ