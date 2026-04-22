覚醒剤を使用したとして16歳の少年が逮捕されました。 少年は「好奇心があった」と話し、容疑を認めているということです。 覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市に住む16歳の会社員の少年です。 警察によりますと、少年は4月中旬、熊本県内などで覚醒剤を使用した疑いが持たれています。 警察は「少年が覚醒剤を使用しているかもしれない」という第三者からの情報提供をもとに、少年の自宅付近で職務質問しました