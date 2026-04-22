台湾の総統府は、頼清徳（らい・せいとく）総統が、4月22日から予定していたアフリカのエスワティニ（旧スワジランド）訪問を「中国の圧力があった」ため、取りやめたと発表しました。台湾の頼清徳総統は、22日から27日までの日程で、アフリカで唯一外交関係があるエスワティニを訪問する予定でした。総統府は21日夜、外遊取りやめの理由について、「飛行経路にあたるセーシェル、モーリシャス、マダガスカルの3カ国が飛行許可を取