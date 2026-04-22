21日、正午前、東京・文京区にある「東京ドームシティ」で、点検作業中だった20代の女性作業員がアトラクションに挟まれる事故がありました。作業員は心肺停止の状態で救助されましたが、死亡が確認されました。喜入友浩キャスター「事故のあった東京ドームシティです。夜になっても多くの消防車両がとまっています。規制線も敷かれていて、現場となったアトラクションの近くには多くの消防隊員の姿があります。ブルーシートもかけ