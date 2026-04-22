マレーシアのカレックス本社でコンドームを包装する従業員/Manan Vatsyayana/AFP/Getty Images（CNN）イランでの戦争が世界のサプライチェーン（供給網）を混乱させ続けるなら、安全な性行為のコストは上昇する可能性がある。世界最大のコンドームメーカーの最高経営責任者（CEO）が新たなインタビューで明らかにした。世界最大のコンドーム製造業者であるカレックスのゴー・ミア・キアットCEOは21日、ロイター通信の取材に対し、