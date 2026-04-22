アイドルグループtimeleszの菊池風磨さんが4月22日、喉の不調により活動を休止することを「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトで発表しました。【写真を見る】【 timelesz・菊池風磨 】活動休止を発表 喉の不調で「数週間」治療に専念「必ずすぐ戻ってまいります」「"アイツ喋りすぎだったんだろ〜"なんて、メンバーと一緒にイジってもらえると幸いです」発表によると、「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念