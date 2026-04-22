timeleszの菊池風磨（31）が22日、自身の会員制ブログを更新。喉の不調にともなう活動休止についてコメントした。菊池についてはこの日、STARTOENTERTAINMENT社が公式サイトで「喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりました」と発表。「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました。医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万