全日空は来年度中に国内線の燃油サーチャージを導入する方向で検討に入りました。飛行機の燃料価格の変動などを反映した燃油サーチャージは、利用者が運賃とは別に支払う料金で、全日空ではこれまで、国内線には導入されていませんでした。しかし、イラン情勢に伴い燃油価格が急騰していることなどを受け、2027年度中に国内線にも導入する方向で検討に入りました。具体的な導入時期や価格などはまだ決まっていません。国内線の燃油