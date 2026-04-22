解散を命じられた世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の財産を管理・処分する清算人が、教団の預貯金を少なくとも400億円保全したと明らかにしました。旧統一教会をめぐっては、先月、東京高裁が解散を命じたことを受け、教団の清算手続きが行われています。清算人がホームページで公開した裁判所への報告書によりますと、教団の口座の取引を停止させたことにより、少なくとも400億円の預貯金を保全したということです。また、教団が