ボクシング漫画「はじめの一歩」などで知られる漫画家で、手術を受けて退院した森川ジョージ氏（60）が22日までにXを更新。術後の経過を報告した。森川氏は「リハビリのため毎日散歩してと言われているので徐々に距離を延ばして今日は床屋さんに行けたのだ」とリハビリに励む様子を書き出し、「手術後は痛くて痛くて治るわけないと思っていたのだがお医者様の言った予定通りに回復している。お腹に開けた4個の穴も塞がった。ヘソ