Deep Growth Partnersは2026年4月21日、2028年卒業予定の大学生520名を対象とした「初任給に関する意識調査」の結果を発表した。本調査は28卒学生と27卒学生の比較、および学群別の分析を通じ、初任給に対する期待値の変化を明らかにしたものである。調査期間は28卒が2026年3月1日から4月14日、27卒が2025年3月4日から4月3日、インターネットアンケート方式にて実施された。○早慶上智クラスの31.6%が「30万円」をエントリーの最低