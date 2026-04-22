◆低めチェンジアップを完璧に捉える！ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、敵地チェイス・フィールドでのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」でスタメン出場。2回の第2打席に4試合連発となる9号ソロを放った。無死一塁だった初回の第1打席はラッキーな内野安打で4試合連続安打をマーク。相手の先発右腕・ケリーのチェンジアップを弾き返したゴロは三塁・アレナドに捕球されるも、グラブ内のポ