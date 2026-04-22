あきんどスシローは、"SUSHIRO Cafe"から「クラシックプリンパフェ」と「生チョコ風モンブラン」を4月22日より全国のスシローにて販売する。専属パティシエが開発したこだわりのスイーツが登場するとのことだ。「クラシックプリンパフェ」○プリンが主役の贅沢な「クラシックプリンパフェ」4月22日より登場する「クラシックプリンパフェ」(380円〜)は、スシローの定番スイーツである「クラシックプリン」をまるごと1つ使用したパフ