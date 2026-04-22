あきんどスシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とのコラボ企画として、大阪・高槻の人気店「中村商店 高槻本店」監修の「香味清湯 塩らーめん」を4月22日より全国のスシローにて販売する。さらに同日より、スシローオリジナルの新作「ガツンと!醤油ガーリック油そば」も登場するとのことだ。「香味清湯 塩らーめん」「ガツンと!醤油ガーリック油そば」○食べログ高評価の名店が監修した「香味清湯 塩らーめん」「