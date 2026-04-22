韓国プロ野球の球場に、“初夏ビジュアル”が集まっている。2026シーズンの開幕後、アイドルたちの始球式が次々と話題を集めているが、なかでも目を引くのは、軽やかなユニホームアレンジや爽やかなスタイリングで球場を彩った女性アイドルたちだ。【写真】大谷翔平も目撃、「レギンス始球式」の“元祖”とは？勝利を願うマウンドでありながら、どこか季節の空気まで運んでくるような華やかさがある。最近の韓国球場は、ただボール