THE BOYZのソヌが、専属契約解除を通告した所属事務所One Hundredに対して声を上げた。4月21日、ソヌは個人のSNSに、ある報道記事のスクリーンショットを掲載した。その記事のタイトルには「One Hundred側がTHE BOYZへの精算金支払いを完了した」という内容が記されていた。【関連】THE BOYZ、事務所代表を“横領”で刑事告訴これに対しソヌは、「精算金支払い完了」という箇所を丸で囲んだ上で「？×」と書き込み、One Hundred側