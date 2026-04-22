BLACKPINK・ジスの実兄をめぐる私生活論争を受け、Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』の制作会社がエンディングクレジットの表記ミスを修正した。4月21日、『マンスリー彼氏』の制作会社側は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「作品公開直後の3月初め、作品クレジットにおいて制作会社側のミスにより俳優マネジメント表記に誤りがあることを確認し、これを受けて直ちに修正措置を取った」と公式立場を明らかにした。【注目】ジ