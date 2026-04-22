集団暴行によって、この世を去った故キム・チャンミン監督。事件当日の“日誌”の内容が大きな波紋を広げている。【衝撃】故キム監督、集団暴行直後の救急搬送時の姿昨年10月20日未明に書かれた、九里（クリ）消防署の119救急活動日誌には、「（警察の話によると）息子との争いの中で、息子が拳で顔を殴ったという」と記されていた。この記録は、現場に出動した救急隊員が警察からの伝聞をそのまま書き写したものとされている。今