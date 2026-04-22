【凄！ホビー用 ガラスヤスリ【鳥居】】 【凄！ホビー用 ガラスヤスリ 仕上げ用【だるま】】 6月 発売予定 価格：各1,100円 童友社は、工具「凄！ホビー用 ガラスヤスリ【鳥居】」と「凄！ホビー用 ガラスヤスリ 仕上げ用【だるま】」をそれぞれ6月に発売する。価格は各1,100円。 本製品は、同社の模型用工具「凄！ホビー用」シリ