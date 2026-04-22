あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「user experience」の略語は？「user experience」の略語はなんでしょうか？ヒントは、アルファベット2文字で表しますよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「UX」でした！UXとは、製品やサービスを使用することで得られる印象や体験のことです。例