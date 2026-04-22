【坂柳有栖】 2027年3月 出荷予定 価格：36,630円 対象年齢：15才以上 ベルファインは、1/7スケールフィギュア「坂柳有栖」を2027年3月に発売する。価格は36,630円。 本商品は、TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ」に登場する、Aクラスを率いる天才少女「坂柳有栖」を再現した1/7スケールフィギュア。上品な佇まいや、彼女の象徴ともいえるベ