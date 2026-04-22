一般社団法人起立性調節障害改善協会は、小中高生の子どもを持つ保護者２００人を対象に「季節の変わり目と子どもの不調」に関する実態調査を、４月８日〜１０日までインターネット調査で実施した。７０％の保護者が、春の季節の変わり目に子どもの体調や様子の変化を「感じる」と回答。不調の１位は「起床困難」が１９．８％で最も多く、次いで「日中のだるさ・倦怠感を訴えるが」１４．１％と、「起きられない」「だるさ」と