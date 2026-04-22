あなたは読めますか？突然ですが、「瞼」という漢字読めますか？私たちの体にある非常に身近なパーツですが、いざ漢字一文字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「まぶた」でした！この漢字は、眼球を覆い、開閉することによって眼を保護する皮膚の部分を意味します。語源は「眼の蓋（めのふた）」が変化して「まぶた」になったと言われており、まさに眼を守る蓋のような役割を果た