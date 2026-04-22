あなたは読めますか？突然ですが、「暖簾」という漢字読めますか？お店の入り口で見かけるお馴染みのアイテムですが、いざ漢字で書かれると「だん……？」と読み方に詰まってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「のれん」でした！暖簾（のれん）とは、店先や部屋の境界に吊り下げる布のことです。もともとは「暖」を遮る「簾（すだれ）」という意味で、冬の寒さを防ぐために掛けられていたことからこの字が当