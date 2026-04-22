２１日に放送されたフジテレビ系「超調査チューズデイ」では、「令和女子の当たり前を調査」とし、おじさんタレントたちがクイズに挑戦。その中で俳優の高橋克実が赤面大失敗をしでかし、令和女子たちにツッコまれた。今回は、ブラックマヨネーズ小杉竜一、錦鯉・長谷川雅紀、高橋克実の３人が「令和女子の当たり前」のクイズに挑戦。その中で「Ｚ世代の大流行ワード」として「好きすぎて○」の○の中に入る言葉を当てるクイズ