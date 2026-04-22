21日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）では「女性アスリートへのハラスメントを語る夜」と題した企画を行った。元女子レスリング選手で金メダリストの登坂絵莉が、レスリング界の“盗撮被害”を明かした。【写真】「大きくなりましたね」4歳長男とのランニングショットを披露した登坂絵莉登坂が「この大会で盗撮していた人がいましたみたいな連絡がくることが、けっこうあって。赤外線