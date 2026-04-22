練習中、笑顔を見せるドジャース・大谷＝サンフランシスコ（共同）【サンフランシスコ共同】米大リーグ、ドジャースのロバーツ監督は21日、大谷翔平が22日（日本時間23日）のジャイアンツ戦に投打「二刀流」で出場することを明らかにした。前回登板した15日のメッツ戦では、13日の打席で右肩甲骨付近へ投球を受けた影響で、5年ぶりに投手に専念して出場した。監督は、今後も投手に専念する試合が出てくる可能性に含みを持たせ