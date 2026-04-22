ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が21日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。ドラゴンズ愛を叫んだ。山口はプロ野球中日ドラゴンズの熱烈なファンとして知られ、今年からは球団アンバサダーにも就任。「ドライチドラゴンズファンの一郎くん」のコーナーで現在の中日に言及。21日放送当日は巨人に1−2で敗れ、今季10度目の逆転負けで