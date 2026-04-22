ロシア・ウクライナ紛争やイラン問題といった地政学リスクの陰で、米国と欧州の間ではもう一つの対立が続いています。それが、巨大IT企業をめぐる「デジタル課税」の問題です。表舞台では語られにくいものの、この税制対立は今後の国際経済秩序に大きな影響を及ぼす可能性があります。本稿では、『富裕層が知っておきたい世界の税制【大洋州、アジア・中東、アメリカ編】』の著者・矢内一好氏が、デジタル課税をめぐる国際対立とそ