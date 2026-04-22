コロナショック以降、日米欧の大規模な金融緩和により「カネ余り時代」が到来しています。余剰資金が株式や不動産市場に流れ込むなか、投資が投資を呼ぶ状況が生まれ、資産を持つ者と持たざる者の二極化が進行しています。本記事では、高橋克英氏の著書『超富裕層に「おもてなし」はいらない』（講談社）より一部を抜粋・編集し、カネ余り時代において富裕層がますます富を増やす構造と、拡大する格差社会の現実を解説します。株式