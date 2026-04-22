「お昼寝から起きないから、見に行ったらコレ」【動画】「知らなかった一面を見てしまった〜（笑）」ママも驚きの1歳児の様子1歳の男の子の、意外な一面を捉えた動画がInstagramで話題になりました。ママに甘えるいつもの姿とはひと味違う男の子の様子に、「背中にチャックありません？開けたらおじさん出てくるかも」「人生何回目や」と反響が寄せられています。4月から保育園に通い始めたという男の子。慣らし保育中のため、