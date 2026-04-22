春、新しい制服に身を包み、始まった中学校生活。期待と不安が入り混じるこの時期、あるママから、お子さんを心配する投稿がありました。『新中1、学校に行くだけで疲れている。部活に入ったらやっていけるのだろうか。慣れかな？』この素朴な疑問に、ママたちの共感の声が寄せられました。珍しく疲れている…新中学1年生のママたちの声同じように新1年生になったお子さんをもつママたちの声です。『うちも新中1。学校が大好きなタ