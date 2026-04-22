いくつになっても悩むのが「人間関係」ではないでしょうか。面倒な人間関係がなくなることで孤独を感じる人もいれば、気楽さを感じる人もいるのでしょう。先日ママスタコミュニティには、どんどん孤独になってきたと感じているママからこんな投稿がありました。投稿者さんは小学生と中学生のお子さんを持つママです。『ここ3年友達ともママ友とも職場の同僚とも、食事会とかは皆無。誘われても「落ち着いたら連絡するねー」と言い