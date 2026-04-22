東京・池袋にあるガールズバーで元店長の鈴木麻央耶被告（逮捕時・39歳）と共謀して、女性従業員を監視下に置いて売春させた罪に問われた田野和彩被告（21）の論告求刑公判が、4月21日に東京地裁（福島直之裁判官）で開かれた。 〈画像〉店ではナンバーワンだった、ヘソ出しのシャツ、ショートヘアでほほ笑む田野被告 1時間も前から傍聴人が列をなす注目裁判 「綺麗すぎる容疑者」と逮捕当時、SNS上で