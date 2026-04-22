「死んだ後にどうしてほしいか」を本人に聞くことは、重要だとわかっていても簡単なことではない。そこには本人の覚悟の有無、家族との「関係性」という高いハードルがあるからだ。母から「怖い」と警戒されていた緩和ケア医が、あえて自分ではなく姉に最期の聞き役を託した理由とは。 【画像】優しい姉にお任せした「母への最後の質問」 岡山容子氏の書籍『毒親を在宅で見送った緩和ケア医が伝える 関係のよくな