大型連休を前に、愛犬と一緒に宿泊できる新しいホテルが群馬県みなかみ町にオープンしました。 みなかみ町須川に誕生したのは、すべての客室で愛犬と過ごせるホテル「ＫＡＲＥＮみなかみたくみの里ｗｉｔｈＤｏｇ」です。 このホテルは、国の内外でホテル事業を展開する呉竹荘ホテルズが手がけ、静岡県浜松市に続き２店舗目です。コンセプトは、「ホテル全体が愛犬のためにある宿」。ロビーや廊下、客室など大浴場