新潟市東区の食品検査業者「県都食品環境分析センター」が2月13日付で事業を停止し、5月中をめどに裁判所に自己破産を申請する予定であることがわかりました。負債総額は、約1億円と見込まれています。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、「県都食品環境分析センター」は食品メーカーの製品などの食品の細菌検査を主力に、食品工場・スーパー・外食産業など食品