タレントの田中律子（54）が、沖縄にあるリノベーションした“海の家”を披露し、話題になっている。【映像】田中律子の広々とした山の家や海の家東京・海の家・山の家と3拠点で生活している田中。これまでにもInstagramで、広々とした「山の家」でくつろぐ様子や、庭に設置したサウナを満喫する姿、沖縄の「海の家」で育てたバナナを収穫する動画など、私生活について発信してきた。リノベーションした沖縄の“海の家”を公開