短時間や単発で働くスポットワークの「タイミー」での直前キャンセルによる未払い賃金などの支払いを求めて、労働者9人が集団訴訟を起こしました。【映像】訴訟した被害男性の会見の様子原告男性「『お店の都合でキャンセルしました』と非常に短い定型的な文書だけで通知がきました。これは誰がどう考えてもおかしいと思いまして」訴状などによりますと「タイミー」を利用していた20代から60代の9人は、一方的なキャンセルなど